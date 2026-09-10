Москва10 сенВести.В результате атаки дронов на грузовое судно TEDY в акватории Черного моря двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны.
Дипломаты уточнили, что нападение произошло 9 сентября.
Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на иностранное грузовое судно TEDY… МИД Азербайджана координирует работу с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государствговорится в заявлении ведомства
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственность за начало ударов в акватории Черного моря лежит на киевском режиме. ВС РФ не были инициаторами эскалации в этом районе.