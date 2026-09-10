Двое граждан Азербайджана погибли после атаки дронов на судно TEDY

В Черном море погибли два гражданина Азербайджана из-за атаки дронов на судно Двое граждан Азербайджана погибли после атаки дронов на судно TEDY

Москва10 сен Вести.В результате атаки дронов на грузовое судно TEDY в акватории Черного моря двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Дипломаты уточнили, что нападение произошло 9 сентября.

Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на иностранное грузовое судно TEDY… МИД Азербайджана координирует работу с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств говорится в заявлении ведомства

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ответственность за начало ударов в акватории Черного моря лежит на киевском режиме. ВС РФ не были инициаторами эскалации в этом районе.