Гробы три дня несли через Мамонтовку: очевидцы — о событиях июня 1966 года Очевидцы ДТП в Мамонтовке: гробы несли три дня, на улицах стоял вой

Москва22 окт Вести.Гробы грузили на грузовики, в течение трех дней их несли через улицы Мамонтовки, "буквально, стоял вой". О трагедии 1966 года рассказала краевед, жительница мкр. Мамонтовка Ольга Васильева в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

17 июня 1966 года в подмосковной Мамонтовке перевернулся переполненный рейсовый автобус ЗИЛ-158, который затем упал в пруд. В результате трагедии погибли 74 человека, пострадали 11.

Гробы грузили на грузовики, и в течение трех дней шли через улицы Мамонтовки и буквально вот, как рассказывали, стоял вой. Все плакали, провожая эту похоронную процессию сказала краевед, жительница мкр Мамонтовка Ольга Васильева

По словам женщины, некоторые, кого удалось живыми достать из воды, позднее скончались в больнице, поскольку наглотались тины. Еще один мужчина, находившийся в автобусе с двумя детьми, прижимал их так сильно к себе, что пришлось хоронить всех вместе.

Спустя трое суток всплывали еще и трупы. Очень много там: папа с сыном, бабушка с внуком, парень с девушкой, муж с женой, мама с дочкой — парами и тройками рассказала Тамара Спиридонова, потерявшая в ДТП мать и дочь

В каждом подъезде обязательно кто-нибудь да попал. Раньше традиция была хоронить с музыкой, … после этой трагедии заменили. Ну, потому что оркестр один, а погибших [более] 70 добавил другой местный житель

Утром 17 июня 1966 года автобус с 85 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Мамонтовский пруд. Водитель транспортного средства Алексей Возяков выполнял в то утро 7-й рейс. Спустя два месяца, 19 августа 1966 года, мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.