Москва22 октВести.Гробы грузили на грузовики, в течение трех дней их несли через улицы Мамонтовки, "буквально, стоял вой". О трагедии 1966 года рассказала краевед, жительница мкр. Мамонтовка Ольга Васильева в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".
17 июня 1966 года в подмосковной Мамонтовке перевернулся переполненный рейсовый автобус ЗИЛ-158, который затем упал в пруд. В результате трагедии погибли 74 человека, пострадали 11.
Гробы грузили на грузовики, и в течение трех дней шли через улицы Мамонтовки и буквально вот, как рассказывали, стоял вой. Все плакали, провожая эту похоронную процессиюсказала краевед, жительница мкр Мамонтовка Ольга Васильева
По словам женщины, некоторые, кого удалось живыми достать из воды, позднее скончались в больнице, поскольку наглотались тины. Еще один мужчина, находившийся в автобусе с двумя детьми, прижимал их так сильно к себе, что пришлось хоронить всех вместе.
Спустя трое суток всплывали еще и трупы. Очень много там: папа с сыном, бабушка с внуком, парень с девушкой, муж с женой, мама с дочкой — парами и тройкамирассказала Тамара Спиридонова, потерявшая в ДТП мать и дочь
В каждом подъезде обязательно кто-нибудь да попал. Раньше традиция была хоронить с музыкой, … после этой трагедии заменили. Ну, потому что оркестр один, а погибших [более] 70добавил другой местный житель
Утром 17 июня 1966 года автобус с 85 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Мамонтовский пруд. Водитель транспортного средства Алексей Возяков выполнял в то утро 7-й рейс. Спустя два месяца, 19 августа 1966 года, мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.