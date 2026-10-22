В СМИ царило молчание: почему ДТП в Мамонтовке было засекречено 60 лет Автокатастрофа в Мамонтовке с 74 погибшими произошла в 1966 году

Москва22 окт Вести.17 июня 1966 года в подмосковной Мамонтовке перевернулся переполненный рейсовый автобус ЗИЛ-158, который затем упал в пруд. В результате трагедии погибли 74 человека, пострадали 11. Единственные упоминания в СМИ — заметка о ДТП длиной в 5 предложений и материал о подвиге курсанта Евгения, который помогал спасать людей. Информация об автокатастрофе была засекречена 60 лет.

Пока в СМИ царило молчание, на кухнях кипели споры, почему трагедия была фактически засекречена: называли и выборы в Верховный Совет, и 25 годовщину начала Великой Отечественной войны, и, как следствие, вето на любые трагические новости. Шептались даже о том, что авария не просто так случилась, как раз накануне визита в страну (бывшего президента Франции. — Ред.) Шарля Де Голля. Переговоры с участием Косыгина, Подгорного и Громыко были назначены на 21 июня сказал телеведущий Андрей Малахов

Утром 17 июня 1966 года автобус с 85 пассажирами съехал с дороги и перевернулся в Мамонтовский пруд. Спустя два месяца, 19 августа 1966 года, водителя транспортного средства Алексея Возякова приговорили к 10 годам лишения свободы.

Шофер этот вообще, я считаю, не виноват … Очевидно, что вот этот вот перегруженный автобус и наклонился … Поскольку никакой ограды не было, это не первая авария. Не первая и не вторая. Я помню, что там все время переворачивались машины легковые. Не знаю, за что его засудили. Так, чтобы, знаете, стрелочника найти заявила одна из местных жительниц в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести"

После автоаварии в пруду всплывали трупы погибших, тела еще 3 дня складывали в грузовики.

После отбытия наказания Алексей Возяков, также помогавший спасать людей в тот страшный день, переехал в Ставрополь. По словам его соседей, мужчина был спокойным и порядочным человеком, а также водителем, которому можно было довериться. Многие не верят в его вину.

Сам Возяков, по словам падчериц Натальи и Светланы, "раскаивался до последних дней своей жизни", у мужчины было чувство вины. В декабре 2005 года его не стало.