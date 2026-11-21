Москва21 нояВести.Грозненский "Ахмат" обыграл московский ЦСКА в матче 15-го тура чемпионата России по футболу со счетом 2:1.
Голы забили игроки "Ахмата" Лечи Садулаев (52-я минута, с пенальти) и Георгий Мелкадзе (63минута). У ЦСКА по воротам успешно пробил Энрике Кармо (69 минута).
"Ахмат" набрал 17 очков и поднялся на 11-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), ЦСКА с 26 очками идет пятым.
В следующем туре "Ахмат" 28 ноября сыграет в гостях с калининградской "Балтикой". ЦСКА тогда же сыграют с лидером чемпионата петербургским "Зенитом".