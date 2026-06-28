Развожаев и Аксёнов возглавили региональную группу "Единой России" на выборах

Группу ЕР от Крыма на выборах в Госдуму возглавили Развожаев и Аксёнов Развожаев и Аксёнов возглавили региональную группу "Единой России" на выборах

Москва28 июн Вести.Глава Крыма Сергей Аксёнов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев возглавили группу партии "Единая Россия" от региона на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в состав группы также войдут депутаты Михаил Шеремет и Дмитрий Белик и другие деятели.

Региональная группа №49: Аксёнов Сергей Валерьевич, Развожаев Михаил Владимирович, Шеремет Михаил Сергеевич, Старостин Антон Игоревич, Белик Дмитрий Анатольевич, Кривопалова Дарья Витальевна, Доброрез Оксана Геннадьевна, Комбаров Александр Геннадьевич, Коситченков Андрей Александрович, Бахарев Константин Михайлович цитирует секретаря генсовета "Единой России" Владимира Якушева ТАСС

Список участников был озвучен на съезде партии.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин выступил с речью на съезде ЕР в Москве.