Москва1 сенВести.В Воронежской агломерации объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. В регионе работают системы оповещения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере MAX.
Внимание! Воронежская агломерация - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛАнаписал Александр Гусев
Жителям следует зайти в помещение и отойти от окон.
При обнаружении дрона необходимо немедленно покинуть зону его видимости и сообщить по телефону 112.
Информация об отмене тревоги будет сообщена дополнительно.