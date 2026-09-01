Губернатор Воронежской области сообщил об угрозе прямого удара БПЛА В Воронежской агломерации объявлена угроза прямого удара беспилотников

Москва1 сен Вести.В Воронежской агломерации объявлена тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. В регионе работают системы оповещения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в мессенджере MAX.

Внимание! Воронежская агломерация - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА написал Александр Гусев

Жителям следует зайти в помещение и отойти от окон.

При обнаружении дрона необходимо немедленно покинуть зону его видимости и сообщить по телефону 112.

Информация об отмене тревоги будет сообщена дополнительно.