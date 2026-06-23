Москва23 июнВести.В Россошанском районе Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой удара беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.
Внимание! Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещениянаписал Александр Гусев
Власти призывают жителей региона немедленно зайти в помещение и отойти от окон.
При обнаружении БПЛА нужно как можно быстрее покинуть зону его видимости и сразу позвонить в экстренные службы по номеру 112.
Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.