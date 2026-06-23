В Россошанском районе Воронежской области объявлена тревога из-за угрозы БПЛА Угроза удара беспилотников объявлена в Россошанском районе Воронежской области

Москва23 июн Вести.В Россошанском районе Воронежской области объявлена тревога в связи с угрозой удара беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере MAX.

Внимание! Россошанский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения написал Александр Гусев

Власти призывают жителей региона немедленно зайти в помещение и отойти от окон.

При обнаружении БПЛА нужно как можно быстрее покинуть зону его видимости и сразу позвонить в экстренные службы по номеру 112.

Информация об отмене режима будет сообщена дополнительно.