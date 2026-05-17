Москва17 мая Вести.Экономика является одним из самых слабых инструментов во внешней политике Турции и в ее стратегии влияния на центральноазиатский регион. Об этом ИС "Вести" рассказал младший научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Турция конкурировать с Китаем в сфере инвестиций в регионе, эксперт пояснил, что у Анкары нет финансовых возможностей для формирования экономического объединения со странами Центральной Азии.

По данным Евразийского банка развития, совокупный объем инвестиций в Центральную Азию у Китая составил 36 миллиардов, тогда как у Турции около 12 миллиардов. Экономический инструмент, наверное, один из самых слабых инструментов во внешней политике Турции, в ее стратегии по продвижению турецкого влияния на регион. Анкара не обладает достаточными финансовыми возможностями, чтобы сформировать действующее экономическое объединение со странами Центральной Азии. Привлекательность Турции обусловлена тем, что Анкара смогла преобразовать исторические, культурные, лингвистические факторы в политическое влияние и стать важным партнером для государств Центральной Азии отметил Гузаеров

Ранее сообщалось, что президенты Турции и Казахстана Реджеп Тайип Эрдоган и Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о вечной дружбе и расширенном стратегическом партнерстве между странами, а также соглашение о совместном предприятии по производству беспилотников.