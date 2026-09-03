В Ростовской области появился замгубернатора по связям с военными

Игорь Михайлов стал новым замгубернатора Ростовской области по связям с военными В Ростовской области появился замгубернатора по связям с военными

Москва3 сен Вести.В Ростовской области появилась должность заместителя губернатора, курирующего вопросы взаимодействия с военными органами, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Должность учредили для усиления работы по обеспечению безопасности на территории Ростовской области.

На эту должность назначен Игорь Михайлов. Он будет отвечать за работу по защите от вражеских угроз в условиях СВО и поступление граждан на военную службу по контракту.

Игорь Александрович, генерал-майор внутренней службы, получил военное образование в Новочеркасском высшем военном командном училище связи говорится в заявлении главы региона в MAX

Юрий Слюсарь подчеркнул, что Игорь Михайлов обладает большим опытом военной службы, в том числе – в подразделениях противовоздушной обороны.