Москва3 сенВести.В Ростовской области появилась должность заместителя губернатора, курирующего вопросы взаимодействия с военными органами, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Должность учредили для усиления работы по обеспечению безопасности на территории Ростовской области.
На эту должность назначен Игорь Михайлов. Он будет отвечать за работу по защите от вражеских угроз в условиях СВО и поступление граждан на военную службу по контракту.
Игорь Александрович, генерал-майор внутренней службы, получил военное образование в Новочеркасском высшем военном командном училище связиговорится в заявлении главы региона в MAX
Юрий Слюсарь подчеркнул, что Игорь Михайлов обладает большим опытом военной службы, в том числе – в подразделениях противовоздушной обороны.