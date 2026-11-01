Москва1 ноя Вести.Суд в Москве оштрафовал Игоря Верника на 10 тысяч рублей за неуплату другого штрафа, передает РИА Новости.

Судя по судебным материалам, 63-летний актер не оплатил парковку. Его оштрафовали на 5 тысяч рублей, но в установленный законодательством срок штраф не был погашен.

Суд в Москве … назначил Вернику штраф в 10 тысяч рублей, что соответствует предусмотренному КоАП двукратному размеру ранее неуплаченного штрафа говорится в сообщении

Тогда в отношении артиста был составлен протокол по статье КоАП об уклонении от исполнения административного наказания. Отмечается, что на его рассмотрение актер не явился.