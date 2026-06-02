Индия купит у Франции 114 истребителей Rafale ANI: Индия закупит 114 французских истребителей Rafale на $38,9 млрд

Москва2 июн Вести.Совет по оборонным закупкам Индии направил запрос на приобретение у Франции 114 истребителей Rafale. Сумма сделки оценивается в 3,23 трлн рупий (около $38,9 млрд). Об этом сообщает агентство ANI со ссылкой на осведомленные источники.

Как ожидается, стороны согласуют условия поставок в 2027 году.

Агентство отмечает, что общее число истребителей, которые Индия планирует закупить во Франции, может достичь 176 единиц. В прошлом году власти Индии подписали контракт о закупке 26 Rafale.

Ранее в Ростехе заявили о выходе на стадию опытного образца новейшего стелс-истребителя Су-75 Checkmate.