Москва18 окт Вести.Футболисты "Интер Майами" в гостях обыграли "Атланту" в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS). Два гола забил аргентинский нападающий Лионель Месси.

Игра прошла на стадионе Mercedes-Benz Stadium и завершилась со счетом 3:1. Счет открыл нападающий "Интер Майами" Херман Бертераме на 45-й минуте. На 56-й и 60-й минутах голы забил Месси. Аргентинский футболист продлил серию с результативными действиями до 12 матчей. На счету аргентинца 25 голов и 15 ассистов в 27 играх турнира в текущем сезоне.

В команде проигравших отличился только нападающий Фафа Пико: на 89-й минуте он реализовал пенальти.

После победы на счету "Интер Майами" 55 очков в 30 матчах. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции MLS после "Нэшвилла". "Атланта" расположилась на 14-й позиции с 30 очками после 30 встреч.

В следующий раз "Интер Майами" выйдет на поле против "Нью-Йорк Ред Буллс" в ночь на 25 октября по московскому времени. В тот же день "Атланта" примет "Чикаго".