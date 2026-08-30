Москва30 авг Вести.Аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил четыре мяча в матче регулярного чемпионата MLS с "Монреалем", продлив свою результативную серию до трех игр. Встреча закончилась со счетом 7:1 в пользу команды аргентинца.

"Интер Майами" идет на 2-м месте в таблице Восточной конференции MLS с 42 очками в активе после 22 игр. "Монреаль" занимает 14-е место, заработав 21 очко.

Ранее Месси отметился голом в домашнем матче против "Торонто" (1:2), а также отличился в гостевой встрече с "Филадельфией" (2:2).

После матча с "Филадельфией" дисциплинарный комитет MLS оштрафовал Месси, который толкнул соперника в голову во время перепалки. В MLS уточнили, что аргентинец нарушил правила лиги.