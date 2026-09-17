Месси забил 100-й гол за "Интер Майами" и завоевал 49-й титул в карьере

Голы Месси и Каземиро принесли "Интер Майами" победу в Кубке чемпионов Месси забил 100-й гол за "Интер Майами" и завоевал 49-й титул в карьере

Москва17 сен Вести."Интер Майами" обыграл мексиканский "Крус Асуль" со счетом 2:0 и стал обладателем Кубка чемпионов — турнира между победителями MLS и чемпионата Мексики.

В составе американского клуба голами отметились Лионель Месси на 24-й минуте и Каземиро на 81-й минуте. Этот забитый мяч стал для 39-летнего аргентинца юбилейным, 100-м за "Интер Майами" в 115 проведенных встречах, а суммарное число голов за карьеру форварда достигло 929.

Для Месси это уже пятый трофей в рядах команды из Флориды.