Месси идеально исполнил штрафной с "почти невозможного угла" в матче MLS

Месси поразил всю MLS техничным ударом со штрафного с "почти невозможного угла" Месси идеально исполнил штрафной с "почти невозможного угла" в матче MLS

Москва28 сен Вести.Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси закрутил мяч в "девятку" со штрафного в матче Главной футбольной лиги США (MLS) против "Коламбус Крю". В соцсетях лиги отметили, что аргентинец забил гол с "почти невозможного угла".

Встреча команд завершилась со счетом 1:2 в пользу "Коламбус Крю". Месси реализовал стандарт "Интер Майами" практически с точки углового флажка на 33-й минуте.

Для форварда это 76-й гол со штрафных в карьере, до рекорда бразильца Марселиньо Кариоки (78) ему осталось два мяча.

После 27 матчей "Интер Майами" с 46 очками идет третьей в таблице Восточной конференции. В последних десяти играх команда только один раз победила, разгромив "Клеб де Фут Монреаль" (7:1), шесть раз сыграла вничью и трижды проиграла. Следующий матч "Интер Майами" проведет в ночь на 11 октября, принимая "Ди-Си Юнайтед".