Москва21 сенВести.Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил гол со штрафного в матче регулярного чемпионата МЛС с "Сан-Диего".
По данным The Touchline аргентинский спортсмен вышел на второе место по числу голов со штрафных за всю историю футбола.
Первое место занимает Марселиньо Кариока (Бразилия) - 78 голов. Третье - Жаир да Роза Пинто с 74 голами со штрафных.
Ранее бразильский вингер Рафинья забил 11 голов за испанский клуб "Барселона" с начала сезона, побив тем самым предыдущий рекорд, который принадлежал аргентинскому футболисту Лионелю Месси, игравшему в прошлом в той же команде.