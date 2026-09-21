Месси вышел на чистое второе место по числу голов со штрафных

Месси вышел на второе место по количеству голов со штрафных Месси вышел на чистое второе место по числу голов со штрафных

Москва21 сен Вести.Нападающий "Интер Майами" Лионель Месси забил гол со штрафного в матче регулярного чемпионата МЛС с "Сан-Диего".

По данным The Touchline аргентинский спортсмен вышел на второе место по числу голов со штрафных за всю историю футбола.

Первое место занимает Марселиньо Кариока (Бразилия) - 78 голов. Третье - Жаир да Роза Пинто с 74 голами со штрафных.

Ранее бразильский вингер Рафинья забил 11 голов за испанский клуб "Барселона" с начала сезона, побив тем самым предыдущий рекорд, который принадлежал аргентинскому футболисту Лионелю Месси, игравшему в прошлом в той же команде.