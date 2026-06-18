Москва18 июн Вести.Ассоциация инвесторов АВО указала на возможное наличие финансово-налоговых нарушений у компании Whoosh, занимающейся арендой электросамокатов. Там указали на противоречия между реальной экономической моделью бизнеса и налоговым статусом компании как резидента льготного режима "Сколково", пишет газета "Ведомости".

В этой связи инвесторы направили письма в ФНС и Банк России, запросив проверку деятельности Whoosh. Оба документа есть в распоряжении издания.

Представитель ассоциации подтвердил, что она обратилась в ФНС с просьбой оценить законность применения компанией налоговых льгот, а в ЦБ – рассмотреть возможные риски для финансовой устойчивости Whoosh и ее кредитного качества. В рамках межведомственного взаимодействия Банку России также предложено обратиться в налоговую службу для экспертной оценки ситуации.

Представитель Whoosh заявил "Ведомостям", что компания использует льготы "Сколково" в полном соответствии с законодательством. Он подчеркнул, что структура выручки не влияет на налоговые обязательства компании, а режим налогообложения определяется исключительно статусом резидента "Сколково". При этом представитель отметил, что соотношение лицензионного вознаграждения и арендной платы важно для IT-льгот, но Whoosh никогда ими не пользовалась.

Инвесторы выражают обеспокоенность в связи с ситуацией, поскольку Whoosh активно присутствует на долговом рынке. На Московской бирже обращаются пять выпусков облигаций компании на сумму 14,7 миллиарда рублей, также готовится размещение еще одного выпуска на 1 миллиард рублей. 15 июня компания выплатила купонный доход по одному из выпусков.

Компания Whoosh позиционирует себя как крупнейшего оператора кикшеринга для потребителей и инвесторов, но для налоговых органов и фонда "Сколково" компания заявляет о себе как об IT-разработчике, претендующем на налоговые льготы, включая освобождение от НДС и налога на прибыль. Это вызывает вопросы у инвесторов: является ли основной деятельностью Whoosh коммерциализация IT-разработок или массовая аренда средств индивидуальной мобильности.

Особое внимание инвесторов вызывает бизнес-модель Whoosh, которая предусматривает разделение платежа за поездку на две части: 70% – лицензионное вознаграждение за использование ПО и 30% – арендная плата за самокат. Это позволяет компании формально соответствовать требованиям "Сколково", где не более 30% доходов может приходиться на деятельность, не связанную с исследованиями и разработками.

Инвесторы считают, что такая структура платежей искусственно поддерживает налоговые льготы, хотя самокатный бизнес фактически является основным для компании.

По мнению АВО, финансовая отчетность Whoosh за 2025 год, составленная по международным стандартам, может вызвать сомнения в классификации компании как IT-разработчика. Основные средства (самокаты и оборудование) составляют 86,1% активов, запасы (запчасти) – 10,6%, а нематериальные активы (ПО и патенты) – лишь 3,3%. Это характерно для капиталоемкого транспортного бизнеса, а не для IT-компании. Инвесторы отмечают, что использование мобильного приложения не должно автоматически превращать основную часть выручки в лицензионное вознаграждение.

Потребители Whoosh используют мобильное приложение как инструмент для доступа к услуге аренды самокатов, а не как самостоятельный продукт. Это вызывает у инвесторов опасения, что компания может искажать факты хозяйственной жизни для сохранения налоговых льгот.

В АВО считают, что подобный подход компании может быть квалифицирован как искусственное дробление единого технологического процесса с целью налоговой экономии.

Риск дополнительных налоговых доначислений, пеней и штрафов может повлиять на финансовую устойчивость Whoosh и ее способность выполнять обязательства по облигациям.