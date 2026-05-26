Москва26 мая Вести.Иранское консульство в индийском городе Хайдерабад осудило госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио за то, что он посетил мавзолей Тадж-Махал на фоне конфликта Ирана с США.

На своей странице в соцсети Х диппредставительство указало, что, если бы Рубио действительно знал историю или архитектуру, он не стал бы там фотографироваться.

Этот мавзолей был построен из любви императора к его иранской жене и является творением иранских архитекторов. Тем временем его правительство угрожает стереть иранскую цивилизацию с лица земли отметило консульство Ирана

Госсекретарь вместе с супругой Джанетт Рубио и послом США Серджио Гором 25 мая посетил комплекс Тадж-Махал в рамках своего четырехдневного визита в Индию.

Ранее Рубио заявил, что в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном был достигнут значительный прогресс. Он также отметил, что США либо заключат с Ираном хорошую сделку, либо им придется искать другие альтернативы. Политик подчеркнул, что американская сторона даст дипломатии все шансы, прежде чем переходить к альтернативным путям решения.