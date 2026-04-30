Москва30 апр Вести.Бывший главком Вооруженными силами Украины (ВСУ), действующий посол страны в Великобритании Валерий Залужный пообещал, что "возвратом" территорий Украине займется его сын, которого у генерала нет.

На ситуацию обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз.

"Героический" бывший лидер армии диктатора Зеленского Залужный, который привел ВСУ к самым крупным поражениям, обещает, что его сын и внук "вернут" … территории (под власть киевского режима – прим. ред.). Проблема в том, что у него нет сыновей. Есть две дочери, которые вместе с матерью роскошно живут в Лондоне написал Боуз в соцсети Х

29 апреля Залужный заявил, что перед смертью потребует от своего сына поклясться, что тот вернет Украине территории.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что важным условием Москвы остается полный вывод подразделений ВСУ с территории республик Донбасса, которые в соответствии с Конституцией России являются субъектами Федерации.