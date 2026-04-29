Москва29 апр Вести.Экс-командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ныне проживающий в Великобритании, озвучил свое видение будущего страны. По его словам, перед смертью он потребует от сына клятвы вернуть якобы оккупированные территории.

И он поклянется мне в том, что если он не сможет этого сделать, то <...> его сын поклянется ему, то вернет все, что у нас забрали добавил Залужный в интервью на Youtube-канале Киевской школы государственного управления имени Сергия Нижнего

Однако у бывшего главкома ВСУ нет сына — только две дочери.

Ранее Залужный назвал положение ВСУ на фронте стабильно плохим.