Москва29 апрВести.Экс-командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, ныне проживающий в Великобритании, озвучил свое видение будущего страны. По его словам, перед смертью он потребует от сына клятвы вернуть якобы оккупированные территории.
И он поклянется мне в том, что если он не сможет этого сделать, то <...> его сын поклянется ему, то вернет все, что у нас забралидобавил Залужный в интервью на Youtube-канале Киевской школы государственного управления имени Сергия Нижнего
Однако у бывшего главкома ВСУ нет сына — только две дочери.
Ранее Залужный назвал положение ВСУ на фронте стабильно плохим.