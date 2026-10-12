ИС "Вести" опубликовала кадры с места взрыва дрона на парковке в Белгороде

Москва12 окт Вести.ИС "Вести" показала кадры с места ЧП, произошедшего на парковке в Белгороде днем в понедельник, 12 октября.

Как рассказали очевидцы, на парковке у коммерческого объекта между двумя машинами сдетонировал украинский беспилотник. Взрывная волна оказалась настолько мощной, что задела ряд стоявших поблизости автомобилей и здание рядом.

По сообщению очевидцев, около часа дня на парковке у коммерческого объекта между двумя машинами сдетонировал вражеский дрон. А взрывная волна была такой силы, что зацепила целый ряд стоявших рядом авто и здание, которое располагается поблизости говорится в публикации

На месте инцидента побывали эксперты - они проверили территорию на наличие неразорвавшихся фрагментов. Из соображений безопасности по периметру территории по-прежнему натянута специальная лента.

С владельцами пострадавших автомобилей работают сотрудники администрации города: они оформляют акты, чтобы люди в дальнейшем могли получить компенсацию за поврежденное или утраченное имущество.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали парковку у коммерческого здания в Белгороде. Повреждены восемь машин и фасад здания.