Москва13 авг Вести.Мобильная огневая группа разведывательно-штурмовой бригады "Крымская" сбила беспилотник, летевший над Ялтой. Кадры обломков показала журналист информационной службы "Вести" Эльмаз Аблакимова.

Вот так выглядит место падения сбитого беспилотника. Пожар здесь уже потушили, но остались фрагменты БПЛА. Вот его хвостовая часть, можем оценить размеры. Для сравнения – мой рост метр 60 сантиметров. Есть еще часть топливного бака. По словам наших военнослужащих, он рассчитан на пролет дистанции в 1600 километров