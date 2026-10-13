Назначены новые руководители главков СУ СК в ряде регионов Журналист Петров: в ряде регионов назначены новые руководители главков СУ СК

Москва13 окт Вести.В ряде российских регионов назначены новые руководители главков Следственных управлений (СУ) Следственного комитета (СК), сообщил Эдуард Петров со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает ИС "Вести".

Олег Коробов переназначен на должность руководителя СУ СК по Республике Мордовия. Экс-руководитель СУ СК по Ульяновской области Сергей Михайлов возглавил управление в Новосибирской области.

Александр Рычков сменил кресло начальника в Марий Эл на Иркутскую область. Бывший первый заместитель руководителя СКР по Тульской области Никита Севостьянов стал руководителем курского ведомства.

Также стало известно, что руководитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу Павел Выменец назначен заместителем председателя СКР.