Новым замглавы СК стал глава ГСУ СК по Петербургу Выменец Петров: глава ГСУ СК по Петербурге Выменец назначен замглавы СК

Москва13 окт Вести.Руководитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу Павел Выменец назначен заместителем председателя СК России, сообщил Эдуард Петров со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает ИС "Вести".

Отмечается, что под руководством Выменца в Петербурге был раскрыт ряд резонансных преступлений.

В руководстве силовых ведомств произошли и другие кадровые перестановки. Так, Айдар Абраров назначен начальником УМВД России по Амурской области.