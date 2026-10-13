Москва13 октВести.Руководитель Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Санкт-Петербургу Павел Выменец назначен заместителем председателя СК России, сообщил Эдуард Петров со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает ИС "Вести".
Отмечается, что под руководством Выменца в Петербурге был раскрыт ряд резонансных преступлений.
В руководстве силовых ведомств произошли и другие кадровые перестановки. Так, Айдар Абраров назначен начальником УМВД России по Амурской области.