Москва17 ноя Вести.Президент России Владимир Путин назначил Олега Логунова заместителем генерального прокурора РФ. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Назначить Логунова Олега Владимировича заместителем генерального прокурора Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности говорится в документе

Ранее Владимир Путин внес в Совет Федерации (СФ) представление для проведения консультаций по кандидатуре Логунова на эту должность.

Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас по итогам беседы Логунова с сенаторами назвал его достойным кандидатом.

До назначения на должность замгенпрокурора РФ Логунов возглавлял Главное управление кадров Генпрокуратуры.