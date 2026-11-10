Москва10 ноя Вести.Кандидатура Олега Логунова для назначения на должность замгенпрокурора является достойной. Об этом ИС "Вести" заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Ранее в Совет Федерации поступило представление президента России Владимира Путина для проведения консультаций по кандидатуре Логунова. Комитеты Совфеда по госстроительству и по обороне и безопасности провели соответствующие консультации.

Кандидатура очень достойная. Вчера Олег Владимирович Логунов отвечал на вопросы сенаторов, поэтому, я думаю, сенаторы согласятся с тем, что кандидатура очень достойная. Мы смотрим на профиль человека, на его опыт. Логунов возглавляет Главное управление кадров Генпрокуратуры РФ. В основном большинство вопросов были посвящены этому, в том числе и социальному обеспечению прокуратуры. Ответы были очень компетентными заявил Клишас

Он добавил, что сенаторы по результатам консультаций были удовлетворены ответами претендента.