Путин освободил от должности начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу освобожден от должности Путин освободил от должности начальника ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

Москва1 сен Вести.Генерал-лейтенант Алексей Аникин освобожден от должности начальника ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Об этом написал Эдуард Петров в своем канале MAX со ссылкой на источник, сообщает ИС "Вести".

Президент освободил от занимаемой должности Алексея Аникина – начальника ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу написал он

По данным журналиста, президент также освободил от занимаемых должностей руководителя следственного управления СК РФ по ЯНАО и руководителя следственного управления СК РФ по Курской области Андрея Гусева.