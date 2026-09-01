Москва1 сенВести.Генерал-лейтенант Алексей Аникин освобожден от должности начальника ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу. Об этом написал Эдуард Петров в своем канале MAX со ссылкой на источник, сообщает ИС "Вести".
Президент освободил от занимаемой должности Алексея Аникина – начальника ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургунаписал он
По данным журналиста, президент также освободил от занимаемых должностей руководителя следственного управления СК РФ по ЯНАО и руководителя следственного управления СК РФ по Курской области Андрея Гусева.