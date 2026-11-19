Экс-главу Сибирского округа Росгвардии заподозрили в коррупции В Новосибирске задержали бывшего главу Сибирского округа Росгвардии

Москва19 ноя Вести.Бывшего главу Сибирского округа Росгвардии Николая Маркова задержали в Новосибирске по подозрению в превышении полномочий и коррупции, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении бывшего командующего Сибирского округа Росгвардии Николая Маркова возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 5, 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки) сказал собеседник агентства

Генерал-полковник Николай Марков возглавлял Сибирский округ Росгвардии с 2020 года. Свой пост он покинул в мае 2026 года.