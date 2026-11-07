Москва7 нояВести.Самого популярного итальянца в России блогера Лоренцо Баньяти попытались обмануть на 400 тысяч рублей, не доплатив за рекламу настольной игры. Об этом пишет Baza.
По информации канала, компани "Адат" заказала Баньяти продвижение настольной игры "Потолкуем" на YouTube, в TikTok и Telegram.
Итальянец выполнил работу, но заказчик перечислил только половину гонорара – 400,2 тысячи рублей. Остальное отдавать отказался, сославшись на то, что ролики якобы не согласовалисказано в сообщении
Агент блогера подал на заказчиков в суд. Одним из доказательств выполненной работы стала нотариально заверенная переписка в Telegram.
В итоге суд обязал компанию выплатить долг, неустойку и судебные расходы на общую сумму 540,6 тысячи рублей. Решение пока не вступило в законную силу.