Популярного в России итальянского блогера пытались обмануть на 400 тысяч

Итальянского блогера Лоренцо Баньяти попытались обмануть на 400 тысяч Популярного в России итальянского блогера пытались обмануть на 400 тысяч

Москва7 ноя Вести.Самого популярного итальянца в России блогера Лоренцо Баньяти попытались обмануть на 400 тысяч рублей, не доплатив за рекламу настольной игры. Об этом пишет Baza.

По информации канала, компани "Адат" заказала Баньяти продвижение настольной игры "Потолкуем" на YouTube, в TikTok и Telegram.

Итальянец выполнил работу, но заказчик перечислил только половину гонорара – 400,2 тысячи рублей. Остальное отдавать отказался, сославшись на то, что ролики якобы не согласовали сказано в сообщении

Агент блогера подал на заказчиков в суд. Одним из доказательств выполненной работы стала нотариально заверенная переписка в Telegram.

В итоге суд обязал компанию выплатить долг, неустойку и судебные расходы на общую сумму 540,6 тысячи рублей. Решение пока не вступило в законную силу.