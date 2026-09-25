Москва25 сенВести.Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, готовит иск к российскому рэперу Тимати. В суде он намерен защитить честь и достоинство после публичных оскорблений от артиста в свой адрес, пишет "Абзац".
Между музыкантом и общественником возник публичный конфликт после того, как Бородин вменил рэп-исполнителю демонстрацию роскоши и чрезмерного шика.
Мы сейчас готовим исковое заявление и будем действовать исключительно в рамках правового поля, тут даже не обсуждаетсязаявил общественник порталу
Ранее Тимати купил Bugatti за 500 млн рублей и заплатил еще 244 миллиона за растаможку и уплату утильсбора.
Он ответил на критику со стороны Бородина в грубой форме, использовав нецензурные выражения.