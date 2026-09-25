Между рэпером Тимати и главой ФПБК Бородиным произошел конфликт из-за Bugatti

Рэпер Тимати публично поругался с Бородиным из-за купленного Bugatti Между рэпером Тимати и главой ФПБК Бородиным произошел конфликт из-за Bugatti

Москва25 сен Вести.Российский рэпер Тимур Юнусов (Тимати) вступил в публичный конфликт с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным. Об этом сообщает Life.

Причиной спора мужчин стал приобретенный Тимати элитный гиперкар Bugatti стоимостью около полумиллиарда рублей. Сверх этого он заплатил еще почти половину суммы за таможню и утильсбор.

Бородин раскритиковал рэпера за публичную демонстрацию роскоши и чрезмерного шика. Тимати ответил общественному деятелю в грубой форме.

Совокупно новый автомобиль обошелся рэперу примерно в 750 миллионов рублей.

Пользователи интернета же припомнили Бородину, что 244 миллиона рублей пошлины и утилизационного сбора с этой покупки Тимати пошли в доход государства.