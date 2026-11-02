Москва2 ноя Вести.1 декабря 2026 года глава Самары Иван Носков покинет занимаемый пост с в связи с переходом на новую работу. Об этом губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил на оперативном совещании регионального правительства.

Временно исполнять обязанности градоначальника будет Михаил Малыхин, отметил глава региона.

Иван Носков находился на посту мэра Самары с декабря 2024 года. До этого он был главой Дзержинска в Нижегородской области. В октябре 2024 года его назначали первым вице-мэром Самары.