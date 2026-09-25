Глава Волгограда подал в отставку после избрания в Госдуму

Владимир Марченко сложил полномочия главы Волгограда Глава Волгограда подал в отставку после избрания в Госдуму

Москва25 сен Вести.Владимир Марченко добровольно сложил с себя полномочия главы Волгограда, после того как был избран депутатом Госдумы, сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня на внеочередном заседании депутаты Волгоградской городской Думы приняли добровольное сложение полномочий главы муниципального образования – главы Волгограда Владимира Марченко в связи с его избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации IX созыва говорится в сообщении

Вместо Марченко с 26 сентября временно исполняющим полномочия главы города-героя Волгограда назначен Шафран Тепшинов.

Владимир Марченко возглавлял администрацию Волгограда с 2021 года.