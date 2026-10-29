Москва29 октВести.Из рудника "Северный" в Мурманской области вывели 79 человек - причиной стало возникшее задымление. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Отмечается, что сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки рудника "Северный" поступило в оперативную дежурную смену регионального ГУ МЧС РФ в 6.05 по московскому времени в четверг, 29 октября.
В 06.05 [мск] 29 октября 2026 года в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Мурманской области поступило сообщение о задымлении конвейерного уклона выработки на уровне минус 800 м рудника "Северный" Кольской ГМК. Эвакуированы 79 человекговорится в публикации
К месту направили горноспасательный взвод и одну единицу техники. По прибытии специалисты обнаружили задымление, но без открытого огня. Сейчас его устраняют шесть человек, сотрудники МЧС к тушению не привлекаются.