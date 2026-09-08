Рейс Air Tanzania вылетел из Внуково впервые после краткосрочной паузы

Из Внуково вылетел первый после кратковременной паузы рейс Air Tanzania Рейс Air Tanzania вылетел из Внуково впервые после краткосрочной паузы

Москва8 сен Вести.Из московского аэропорта Внуково вылетел первый после паузы в авиасообщении рейс авиакомпании Air Tanzania. Об этом сообщает пресс-служба Внуково.

Это произошло спустя 4 дня после объявления о временной приостановке движения самолетов между Танзанией и Россией.

Из аэропорта Внуково вылетел борт Air Tanzania. Перевозчик возобновил сообщение с нашей авиагаванью говорится в сообщении

О временном прекращении авиасообщения между двумя странами компанией было объявлено 4 сентября. Однако после дополнительной оценки рисков Air Tanzania изменила свое решение.