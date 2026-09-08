Москва8 сенВести.Из московского аэропорта Внуково вылетел первый после паузы в авиасообщении рейс авиакомпании Air Tanzania. Об этом сообщает пресс-служба Внуково.
Это произошло спустя 4 дня после объявления о временной приостановке движения самолетов между Танзанией и Россией.
Из аэропорта Внуково вылетел борт Air Tanzania. Перевозчик возобновил сообщение с нашей авиагаваньюговорится в сообщении
О временном прекращении авиасообщения между двумя странами компанией было объявлено 4 сентября. Однако после дополнительной оценки рисков Air Tanzania изменила свое решение.