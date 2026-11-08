Москва8 ноя Вести.Город Днепропетровск на юго-востоке Украины затянуло густым дымом в результате пожара. Об этом пишут украинские СМИ.

Уточняется, что пожар произошел в результате удара российских военнослужащих по предприятию автопромысла.

Днепр затянуло дымом … Над городом поднялось огромное облако, которое видно над жилыми кварталами отмечается в публикации

Подчеркивается, что в Днепропетровске также произошло отключение электроэнергии, более 600 тысяч абонентов в пяти районах города остались без света. Кроме того, наблюдаются перебои в водоснабжении и остановка электротранспорта.

31 октября сообщалось, что Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) полностью разрушена и прекратила работу.