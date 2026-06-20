Медведев считает, что Израиль будет мстить после соглашения Ирана и США

Израиль будет мстить после соглашения Ирана и США, считает Медведев Медведев считает, что Израиль будет мстить после соглашения Ирана и США

Москва20 июн Вести.Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил, что Израиль будет мстить после заключения соглашения между Ираном и США, поскольку обижен из-за несостоявшегося разгрома политического режима страны. Об этом он написал в своем канале в мессенджере MAX.

Как отметил Медведев, к настоящему моменту стало очевидно, что Тегеран "не проиграл эту войну" Соединенным Штатам, несмотря на убийство главы Исламской Республики и многочисленные ракетные удары.

Третий участник, Израиль, обижен в своих ожиданиях полного разгрома политического режима Ирана, а значит, будет мстить. И никакой Трамп ему не указ отметил он

По словам Медведева, неустойчивая сделка между США и Ираном легко "взрывается" ударами по Ливану, а также другими провокациями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран смогут решить все вопросы в течение 60-дневных переговоров и возобновлять боевые действия не будет нужды.