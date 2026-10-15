Известный 25-летний блогер упала в обморок во время полумарафона и умерла 25-летний блогер скончалась после полумарафона в Сеуле

Москва15 окт Вести.Известный спортивный блогер и студентка Ю Джи Вон умерла после того, как плохо почувствовала себя во время участия в полумарафоне в Сеуле (Южная Корея). Об этом сообщает интернет-портал Mothership.

Трагедия произошла 11 октября. 25-летняя девушка потеряла сознание примерно за полкилометра до финишной черты (дистанция была на 21,1 км).

Ей оказали медицинскую помощь на месте, после чего доставили в больницу. Однако в итоге она скончалась говорится в материале

Организаторы соревнований направили соболезнования родственникам погибшей и заявили о намерении провести детальное расследование причин трагедии.

Ю Джи Вон - южнокорейский блогер, у которой была страница о спорте, и студентка. Девушка училась в магистратуре Корейского института передовых технологий, где занималась разработками в сфере полупроводников и искусственного интеллекта. Заниматься бегом на длинные дистанции девушка начала в 2022 году и успела добиться заметных результатов. Весной она пробежала полный марафон в Сеуле и победила на 10-километровой дистанции Gunsan Saemangeum Marathon.

Ранее СМИ передавали, что победительница Стокгольмского марафона-2025 Шеварге Алене умерла в 30 лет.