Умерла популярная блогерша, боровшаяся с раком мозга Популярная блогерша из Колумбии умерла от рака мозга

Москва20 ноя Вести.Автор популярного блога из Колумбии Ката Аматиста (настоящее имя — Каталина Фернандес), которая три года боролась с раком мозга, умерла в возрасте 25 лет. Об этом сообщило издание Dexerto.

Сегодня Ката покинула этот материальный мир. Ее тело обрело покой, но ее свет, любовь и все прекрасное, что она посеяла в этом мире, навсегда останется с каждым из нас поделились родственники блогерши с изданием

Семья девушки также отметила, что, несмотря на тяжелый диагноз, она старалась жить полной жизнью.

О серьезных проблемах со здоровьем Аматиста узнала в 2023 году, когда у нее обнаружили медуллобластому — злокачественную опухоль головного мозга. Блогерша прошла курс химиотерапии и перенесла операцию, о чем подробно рассказывала в соцсетях. Аматисту похоронят на кладбище города Кали, где она жила последнее время.

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