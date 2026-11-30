Израиль разрешил ввод международных сил в Газу для разоружения ХАМАС

Кабмин Израиля разрешил ввод международных сил в сектор Газа Израиль разрешил ввод международных сил в Газу для разоружения ХАМАС

Москва30 ноя Вести.Кабмин Израиля дал разрешение на ввод в сектор Газа международных сил с целью разоружения палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба МИД Израиля.

Кабинет министров принял решение разрешить в рамках пилотного проекта ввод в сектор Газа Международных стабилизационных сил (ISF). Их задача четко определена: разоружение ХАМАС указывается в сообщении

В министерстве добавили, что Израиля продолжает придерживаться позиции, согласно которой восстановление сектора Газа может быть начато только после полного разоружения ХАМАС и демилитаризации всей территории анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора со спецпосланником Вашингтона Джаредом Кушнером заявил о готовности приступить к реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа.

За неделю до этого армия Израиля совместно со Службой общей безопасности ШАБАК начала операцию по уничтожению военных объектов ХАМАС в центральной части сектора Газа.