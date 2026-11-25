Axios: Нетаньяху заявил о готовности приступить к мирному плану Трампа по Газе Axios: Нетаньяху заявил, что готов начать реализацию мирного плана по Газе

Москва25 ноя Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности приступить к реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на три источника, знакомых с содержанием телефонного разговора израильского премьера и американского спецпосланника Джареда Кушнера.

По их данным, во время беседы во вторник Кушнер призвал Нетаньяху выполнить обязательства, ранее взятые перед Трампом. Один из собеседников издания сообщил, что премьер Израиля вновь подтвердил приверженность американскому плану урегулирования.

8 ноября Axios сообщил, что Трамп попросил Нетаньяху предпринять шаги для выполнения мирной инициативы. При этом, как отмечал неназванный американский чиновник, восстановление Газы не начнется до достижения прогресса в разоружении группировки ХАМАС.

18 ноября израильская армия вместе со Службой общей безопасности (ШАБАК) начала новую операцию против ХАМАС в центральной части сектора Газа.

Принятый в ноябре 2025 года план Трампа предусматривает прекращение огня, формирование технократической администрации в Газе, разоружение вооруженных группировок и размещение международных сил в секторе.