Москва8 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху активизировать выполнение его мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа, заявил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

По информации Axios, в последние три месяца Совет мира, который был создан по инициативе Трампа для урегулирования ситуации в регионе, обсуждал вместе с израильским правительством и военными детали плана и согласовывал моменты, которые вызывали в Тель-Авиве обеспокоенность. Фактическая реализация плана все эти месяцы была заморожена из-за выборов в Израиле.

Президент Трамп во время телефонного разговора в четверг сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что хочет, чтобы тот предпринял шаги по реализации своего мирного плана по Газе говорится в публикации

Также в разговоре участвовали госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. По словам собеседника Axios, диалог состоялся по инициативе Нетаньяху и прошел конструктивно.

Реализация будет сложной, но мы считаем, что это хороший план для Израиля. Тем не менее мы не можем действовать, когда одна рука у нас связана за спиной. Мы хотим двигаться вперед сообща, и нам необходимо полноценное сотрудничество и партнерство со стороны израильского правительства сказал источник издания

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что план Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа пока остается лишь на бумаге и до сих пор не реализован, а связанная с ним резолюция Совета Безопасности ООН не выполняется.