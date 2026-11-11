Израиль одобрил отправку гуманитарной помощи в сектор Газа на зиму

Власти Израиля разрешили ввоз в Газу гуманитарной помощи на зиму Израиль одобрил отправку гуманитарной помощи в сектор Газа на зиму

Москва11 ноя Вести.Властями Израиля была одобрена отправка гуманитарной помощи в сектор Газа в зимний период. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.

Израилем разрешен ввоз в сектор Газа дополнительных объемов гуманитарной помощи с целью облегчения условий жизни населения в зимний период говорится в сообщении, опубликованной в социальной сети X

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил премьера Израиля Биньямина Нетаньяху активизировать выполнение мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.