Ветеран СВО из Анголы будет баллотироваться в горсовет Белгорода

Кандидатом в горсовет Белгорода от "ЕР" станет ветеран СВО из Анголы Ветеран СВО из Анголы будет баллотироваться в горсовет Белгорода

Москва7 мая Вести.Уроженец Анголы Мануэл Нелсон Томаш, проходящий службу военным хирургом в зоне СВО, будет баллотироваться в горсовет Белгорода от партии "Единая Россия". Информация размещена на официальном сайте электронного предварительного голосования "ЕР".

Кандидат родился в городе Лобиту, в 2010 году приехал в Белгород и получил высшее образование по специальности "Лечебное дело". После ординатуры обучался в сфере кардиохирургии.

15 апреля 2024 года поступил на военную службу по контракту сообщается на сайте

В настоящее время кандидат проходит службу в медицинской роте № 752 на территории ЛНР. Проживает в селе Шопино Яковлевского округа. Известно, что хирург воспитывает четырех детей, исповедует православие.