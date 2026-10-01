Урожай зерна в Казахстане составит в этом году 23 млн тонн

Казахстан соберет в 2026 году 23 млн тонн зерна Урожай зерна в Казахстане составит в этом году 23 млн тонн

Москва1 окт Вести.В 2026 году в Казахстане соберут более 23 млн тонн зерна, заявила вице-министр сельского хозяйства Назгуль Хатепова.

В текущем году мы планируем, что объем окажется выше среднемноголетнего урожая. Конечно же, этот объем будет ниже, чем в прошлом году. В прошлые два года получили рекордные [урожаи] - 27,5 млн тонн в первоначальном весе. Мы планируем, что порядка чуть больше 23 млн тонн зерна мы соберем в этом году отметила Хатепова

Среднемноголетний сбор зерна в Казахстане составляет 18-19 млн тонн в год.

По данным Минсельхоза страны, к 29 сентября обработаны 13,5 млн га (83%) площадей под зерновыми, средняя урожайность составила 14,7 ц/га, намолочены 19,9 млн тонн зерна.

В 2025 году Казахстан увеличил сбор зерна на 2% до 27 млн тонн, средняя урожайность составила 17 ц/га (в 2024 году - 16 ц/га).