Кевин Спейси рассказал, кто поддержал его в Голливуде Актер Кевин Спейси рассказал о поддержке со стороны звездных коллег

Москва15 июн Вести.Некоторые коллеги голливудского актера Кевина Спейси, несмотря на громкий скандал с его участием, не отвернулись и поддерживали его с самого начала. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

При этом, признался Спейси, он не считают друзьями тех людей, которые позвонили ему только после победы в суде.

Мои друзья были рядом с самого начала. Это и Джуди Денч, список можно продолжать долго. Эти люди были и остаются самыми близкими и дорогими сказал актер

Спейси добавил, что среди поддержавших его был Элтон Джон.

Большинство моих коллег позвонили мне в первый же день, еще тогда, в 2017-м, чтобы сказать, что поддерживают. И они были рядом. Элтон Джон был свидетелем защиты на суде — вот что такое друг сказал он

Также в ходе интервью с российской журналисткой Спейси рассказал культуре отмены в США, премии "Оскар", о контактах с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном и исках в судах.

Ранее Спейси признался, что лишился дома из-за обвинений в сексуальных домогательствах.