Москва14 апр Вести.Харьковский территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) поставил местную жительницу на воинский учет в качестве медика, несмотря на отсутствие у нее медицинского образования. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

По данным издания, женщина зашла в приложение "Резерв+" и обнаружила, что она является военнообязанной с 2022 года, имеет звание рядовой и медицинскую военно-учетную специальность. При этом жительница Харькова окончила ПТУ по специальности "швея" и всю жизнь проработала в швейной промышленности, торговле и других сферах, не связанных с медициной. В конечном счете она подала иск в суд.

Суд постановил, что внесение харьковчанки в реестр является безосновательным, так как женщина не имеет медицинского или фармацевтического образования, а также не выражала желания становиться на воинский учет.

Ранее стало известно, что всех сотрудников и руководство Бучанского ТЦК Киевского области отправили на фронт из-за коррупционного скандала.