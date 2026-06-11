Киев заключил долгосрочный контракт на использование СПГ-терминала в Европе "Нафтогаз" забронировал мощности СПГ-терминала в Литве

Москва11 июн Вести.Украинская компания "Нафтогаз" впервые заключила долгосрочное соглашение на использование мощностей европейского терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

В публикации указывается, что контракт будет действовать с 2033 по 2044 год.

Группа "Нафтогаз" впервые забронировала долгосрочные мощности СПГ-терминала в Европе. Речь идет о доступе к инфраструктуре терминала в Клайпеде (Литва) на период с 2033 по 2044 год говорится в сообщении

В "Нафтогазе" отметили, что для Украины это важный шаг в диверсификации источников и маршрутов поставок природного газа и усилении энергетической безопасности.

Ранее британское издание The Guardian сообщило, что система квот Евросоюза может "убить" металлургию на Украине и нанести серьезный удар по бюджету страны. В статье указывается, что, несмотря на прежние обещания о безусловной поддержке и тесном сотрудничестве, ЕС готовится нанести Киеву болезненный удар.