СМИ узнали о планах Кипра начать поставки газа в другие страны Европы AP: Кипр может стать альтернативным поставщиком газа в страны Европы

Москва9 авг Вести.Кипр может стать альтернативным поставщиком газа для других стран Европы в марте 2028 года благодаря разработке морского месторождения Cronos, заявил агентству Associated Press министр энергетики Кипра Михалис Дамианос.

Это сейчас важно для Европы из-за ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Кипр мог бы стать альтернативным источником газа сказал министр

По его словам, в качестве источника газа рассматривается морское месторождение Cronos. Партнерами по его разработке могут стать французская TotalEnergies и итальянская Eni. По трубопроводу газ будет поставляться на предприятие по сжижению на египетском побережье, а затем на танкерах направляться в Европу.

На строительство газопровода заложено до 18 месяцев, оно может начаться уже в этом году. По словам Дамианоса, потребители из ЕС могут ожидать поставок газа от Кипра уже в марте 2028 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз на фоне жары потратил рекордный объем запасенного на зиму газа.