Норвегия откроет три "мертвых" месторождения для поставок газа в Европу Норвегия расконсервирует три месторождения для обеспечения газом Европы

Москва6 мая Вести.Норвежское правительство утвердило расконсервацию трех закрытых газовых месторождений и допустило нефтяные компании к поиску энергоносителей на 70 новых участках. Об этом сообщает местный вещатель NRK.

"Мертвые" месторождения находятся на юге Северного моря, они функционировали с 1977 года и были закрыты в 1998 году. Правительство планирует вложить в возобновление работ примерно 19 миллиардов норвежских крон (2,06 миллиарда долларов США) на фоне ситуации с энергетикой в Европе.

Правительство утвердило планы развития трех газовых месторождений Vest Ekofisk, Albuskjell и Tommeliten Gamma пишет NRK

Запуск площадок ориентировочно состоится в конце 2028 года, а производство будет идти до 2048 года. Ожидается добыча объемом от 90 до 120 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, в основном газа и отчасти конденсата.

Поставки газа будут идти в Германию, а конденсата – в Великобританию.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Норвегии предоставить Украине газ к следующей зиме.